«Сибирь» — чемпион! Наши хоккеисты «сделали» команду ЦСКА впервые за десять лет

Несмотря на то, что матч был гостевой, удача оказалась на стороне хоккейного клуба «Сибирь». Наши спортсмены выиграли у москвичей на их же территории, причем сделали это впервые с 2010 года. Наш вратарь Харри Сятери блестяще отразил двадцать восемь бросков из двадцати девяти. Шайбы забросили Олег Ли, Дмитрий Саюстов, Микаэль Руохомаа, Данила Романцева, итоговый гол — на счету Андрея Ермакова. «Получилась хорошая игра. Мы выполнили все, что от нас просили тренеры и отсюда такой положительный результат, — прокомментировал матч Данил Романцев. — Все довольны и двигаемся дальше. Если честно, то даже не думали о том, что „Сибирь“ не выигрывали ЦСКА на выезде с 2010 года. Просто выходили и играли».

Фото: архивы пресс-служб