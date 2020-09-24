Хоккейная «Сибирь» одержала победу над питерским СКА

Часть игроков и членов тренерского штаба СКА находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус, поэтому против «Сибири» играла молодая часть состава клуба.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин рассказал о матче после победы: «Понимали, что у СКА есть проблемы с составом. Проходили такую ситуацию, надо отдать должное сопернику, вышли лучшие молодые ребята России, сборной. Рад, что победили. Сами выходим из этого состояния и потихоньку обретаем свою игру. Хочу поблагодарить ребят, что добились нужной победы.



Во втором периоде было много удалений, мы восемь минут сыграли в меньшинстве, соперник много бросал по воротам. Хотели сыграть в свой хоккей, который приносит результат. Где-то получилось, где-то нет».

Следующая игра «Сибири» состоится 25 сентября — спортсмены сразятся с финским клубом «Йокерит».