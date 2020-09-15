Хоккейная «Сибирь» одержала победу над рижским «Динамо»

Нападающий новосибирской «Сибири» Александр Шаров прокомментировал домашнюю победу над рижской командой:«Тяжелый матч получился, очень тяжелый. Это хорошая командная победа и хороший матч для нашего звена. У нас был непростой месяц, но мы вернулись в команду, и я очень счастлив, что мы теперь можем играть и помогать команде».

Сначала дела складывались не лучшим образом для новосибирской команды — к 35 минуте игры «Динамо» удалось забить 3 шайбы. На 10 минуте третьего отрезка Юусо Пуустинену удалось отправить одну в ворота противников. Вторую забил Егор Миловзоров, а спустя минуту Пуустинен перевел игру в овертайм. Третья шайба финского хоккеиста решила исход встречи. «Возвращается ли «химия» между мной и Руохомаа? Я не думаю, что она куда-то терялась. И не забывайте про мистера Шарова. Мы здорово играем вместе, я счастлив играть с ними», — сообщил Пуустинену «Чемпионату» после матча.