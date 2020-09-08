«Локомотив» и футбольный «Новосибирск» одержали победу, а хоккейная «Сибирь» проиграла «Северстали»

7 сентября волейболисты клуба «Локомотив» открыли новый сезон в Красноярске. Новосибирская команда обыграла «Газпром-Югру» со счётом 3:0. Самым результативным игроком матча стал Ильяс Куркаев — в его активе 15 очков.

ФК «Новосибирск» одержал победу над «Челябинском», несмотря на то, что начало было неудачным для команды. На восьмой минуте игры новостбирской команде забили гол, затем Максим Житнев получил травму. Матч закончился со счётом 2:1, голы забили Дмитрий Бакай и Артём Коржунов.

Хоккейной «Сибири» в этот раз не повезло: в Череповце команада проиграла «Северстали» со счётом 1:2. Единственную шайбу в ворота соперника забросил Юрки Йокипакка.