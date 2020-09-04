В ХК «Сибирь» рассказали о новых правилах посещения матчей

По новым правилам для всех спортивных мероприятий количество зрителей не должно превышать 25% от посадочных мест. В ХК «Сибирь» сообщили, что в этих условиях будут отдавать предпочтение владельцам абонементов прошлого сезона. Каждый из них сможет купить до трех билетов на матч на любые места, доступные в новой системе рассадки. На входе в ЛДС всем зрителям будут измерять температуру, и во время игры обязательно носить маску.

Продажа билетов на матчи с ЦСКА (10 сентября), «Куньлунь Ред Стар» (12 сентября), «Динамо» Рига (14 сентября) и «Динамо» Москва (16 сентября) для владельцев абонементов сезона 2019/2020 начнется 7 сентября в 15.00 на официальном сайте. 8 сентября в 23.30 оставшиеся билеты поступят в общую продажу.