Правительство региона сняло очередные ограничения.
На радость болельщикам: в Новосибирске снова можно посещать спортивные соревнования
На внеочередном заседании 1 сентября было принято решение открыть спортивные соревнования для зрителей. Некоторые ограничения все еще действуют. «В регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования», - говорится на сайте правительства Новосибирской области.
Также гостей могут начать принимать санатории — им разрешили вернуться к работе «при условии соблюдений требований Роспотребнадзора».
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