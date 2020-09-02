На радость болельщикам: в Новосибирске снова можно посещать спортивные соревнования

На внеочередном заседании 1 сентября было принято решение открыть спортивные соревнования для зрителей. Некоторые ограничения все еще действуют. «В регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования», - говорится на сайте правительства Новосибирской области.

Также гостей могут начать принимать санатории — им разрешили вернуться к работе «при условии соблюдений требований Роспотребнадзора».