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Открытые концерты памяти Владимира Высоцкого состоятся в Новосибирске

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Концерты пройдут на летней сцене ДК «Прогресс», на ступенях ДК «Академия» и у памятника Высоцкого на Каменской.

В рамках проекта, приуроченного ко Дню памяти Владимира Высоцкого, в Новосибирской области пройдут три концерта под открытым небом. Организаторами выступают фестивально-культурный центр «Бри Ли Ант Сибирь», культурный центр «Высоцкий» и Новосибирская государственная областная научная библиотека при поддержке министерства культуры Новосибирской области.

Участники концертов исполнят стихи и песни Владимира Высоцкого, а также свои авторские произведения. В числе участников – Елена Власова, Юрий Ефимов, Сергей Семёнов, Александр Мамаев, Сидига Бабаева, группа «Балканск!й Экспресс», Евгения Долгова, Дмитрий Попов, Наталья Стригунова, Андрей Ложкин и многие другие.

Основная цель проекта – сохранение и популяризация творческого наследия Владимира Высоцкого, выявление и поддержка талантливых авторов, развитие их творческого поэтического потенциала, развитие поэтической культуры и творческой активности в Сибири и за её пределами.

Концертные программы пройдут:

22 июля в 18:30 на летней сцене ДК «Прогресс»,

23 июля в 19:00 на ступенях ДК «Академия»,

29 июля в 18:00 у памятника В. Высоцкого (ул. Каменская, 1а).

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: 2ГИС

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