Создатель Транссибирского Арт-фестиваля Вадим Репин получил звание «Народный артист России»

Вадиму Репину присвоено почетное звание «Народный артист России» за большие заслуги в развитии музыкального искусства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на сайте правовой информации.

Отметим, что Вадим Репин также является кавалером Ордена Почетного легиона, лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique («Победы классической музыки» — прим. редакции). С 2014 года Вадим — бессменный художественный руководитель созданного им Транссибирского Арт-фестиваля, основной площадкой проведения которого стала Новосибирская филармония.

Репин родился в 1971 году в Новосибирске. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. В 11 лет получил золотую медаль на Международном конкурсе имени Венявского (1982), дебютировал в Москве и Ленинграде, в 14 лет гастролировал в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки. Год спустя состоялся дебют в Нью-Йоркском Carnegie Hall. В 1989 году обрел мировое признание, став самым молодым за всю историю победителем Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе, а через 20 лет стал председателем жюри этого конкурса.

Фото: архивы пресс-служб