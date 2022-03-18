Слушаем музыку дома. Какие артисты отменяют концерты в Новосибирске?

Как сообщает HГC, новосибирские организаторы концертов отмены и переносы комментируют неохотно, но поясняют: официально документов с «запрещенными» артистами не было — по большей части исполнители отказываются сами. При этом список тех, кто отказывается от гастролей, почти совпадает с опубликованным «Агентством».

То же касается и правил поведения музыкантов. «Неофициально мы понимаем, что про свою политическую позицию со сцены лучше не говорить. Это нужно будет обсуждать перед концертом с каждым артистом. Творчество творчеством, не надо его мешать с политической позицией», — сказал НГС представитель компании StereoPromotion Марк Белов.

Как отметил арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков, отмены концертов создают непростую ситуацию и для организаторов. Многие артисты, получив предоплату от 30 до 100%, переносят или вообще отменяют выступления. При этом организаторам приходится как-то выживать, платить налоги, счета за электроэнергию.

По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей концертной сферы России Ольги Шпигальских, сейчас сфера находится в неоднозначной позиции: за годы пандемии объемы упали почти на 90%, а сейчас возникли новые трудности.