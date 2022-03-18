Слушаем музыку дома. Какие артисты отменяют концерты в Новосибирске?

Ситуацию прокомментировали организаторы концертов.
14 марта издание «Агентство» опубликовало список 22 артистов, чьи выступления теперь нежелательны в России. В перечень попали такие исполнители, как Валерий Меладзе, NoizeMC, группа «Нервы», «Каста», Светлана Лобода, Оксимирон.
Также опубликовали инструкцию для концертных организаторов, в которой отмечалось недопущение использования символики признанных экстремистскими организаций, символики иностранных государств и Украины, а также недопущение «публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе высказываний, демонстраций аудиовизуальных и фотографических материалов, касающихся проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине».
К настоящему моменту в Новосибирске отменили или перенесли около десяти концертов, в том числе выступления «Тараканы!», солиста группы «Нервы» Жени Мильковского, мексиканской группы Hocico, а также исполнителей Matrang, Монеточка, Markul. Причины обозначали по-разному: пандемия, «текущие обстоятельства», «моральные соображения».
Как сообщает HГC, новосибирские организаторы концертов отмены и переносы комментируют неохотно, но поясняют: официально документов с «запрещенными» артистами не было — по большей части исполнители отказываются сами. При этом список тех, кто отказывается от гастролей, почти совпадает с опубликованным «Агентством».
То же касается и правил поведения музыкантов. «Неофициально мы понимаем, что про свою политическую позицию со сцены лучше не говорить. Это нужно будет обсуждать перед концертом с каждым артистом. Творчество творчеством, не надо его мешать с политической позицией», — сказал НГС представитель компании StereoPromotion Марк Белов.
Как отметил арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков, отмены концертов создают непростую ситуацию и для организаторов. Многие артисты, получив предоплату от 30 до 100%, переносят или вообще отменяют выступления. При этом организаторам приходится как-то выживать, платить налоги, счета за электроэнергию.
По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей концертной сферы России Ольги Шпигальских, сейчас сфера находится в неоднозначной позиции: за годы пандемии объемы упали почти на 90%, а сейчас возникли новые трудности.
Отметим, что в связи со сложившейся ситуацией стал актуальным также вопрос доступа к музыке в интернете. Пока ограничения на платформах «Яндекс.Музыка» и «VK.Музыка» связаны с новыми треками зарубежных правообладателей: российские сервисы сейчас не могут добавить последние релизы западных музыкантов. Остальная музыка, в том числе исполнителей из «нежелательного» списка, доступна для слушателей.
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