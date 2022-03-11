Концерта не будет: кто из музыкантов отменил выступления в Новосибирске?

По данным сайта kassy.ru, в список исполнителей, перенесших или отменивших концерты попали: Монеточка, Matrang, Дора, Markul, Евгений Мильковский, Niletto, «Кис-Кис», «Тараканы!» и Hybrid Theory.

Также отменено выступление Королевского национального балета Грузии, которое должно было состояться 24 мая. Концерт Тамары Гвердцители с 17 апреля также перенесли на неопределенную дату.

Некоторые исполнители причину отмены концертов умалчивают, уведомляют свою аудиторию по факту: «концерт отменен». Другие же объясняют причины, так группа «Нервы» прекратила свою деятельность на территории РФ, а Монеточка сообщила, что не сможет «радовать на концертах».

«Я училась радовать вас на концертах, но сейчас радовать не получится. Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать, — сказала Монеточка. — Знаю, как важно найти источник спокойствия, но я не смогу им быть, не смогу говорить вам о том, что „жизнь продолжается“, потому что для меня она не продолжается. Жизнь остановлена, и нужно много усилий и времени, чтобы восстановить ее. Я буду делать это вместе с вами».