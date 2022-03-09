Новосибирскую филармонию покинул главный дирижер симфонического оркестра Томас Зандерлинг

Во вторник, 8 марта, стало известно, что главный дирижер симфонического оркестра Томас Зандерлинг покидает Новосибирскую государственную филармонию. Информацию подтвердили в пресс-службе филармонии, но причину, по которой Зандерлинг оставил свою должность, не уточнили. Согласно расписанию на сайте учреждения культуры, 21 марта в рамках Транссибирского арт-фестиваля должен выступать Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга.

Томас Зандерлинг — сын немецкого дирижера Курта Зандерлинга и его первой жены Нины Бобат, родился в Новосибирске в 1942 году, однако лишь в 2009 году получил гражданство РФ. Томас вырос в Ленинграде, где его отец руководил оркестром Ленинградской филармонии. В 1978–1983 годах был постоянным приглашенным дирижером Берлинской городской оперы. С 1992 года — главным дирижером Симфонического оркестра Осаки, с 2002 года — главным приглашенным дирижером Новосибирского симфонического оркестра. С 2017 года Томас Зандерлинг работал в Новосибирской государственной филармонии.

Фото: архивы пресс-служб