18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Фронтмен Rammstein отменил концерт в Новосибирске

Поделиться:

Тилль Линдеманн должен был выступить в нашем городе 5 декабря 2022 года.

Солист немецкой групп Rammstein Тилль Линдеманн сообщил об отмене своих концертов в Москве и Новосибирске. Российские концерты брутального певца были запланированы на начало декабря 2022 года. О своем решении артист сообщил в инстаграм-аккаунте.

Отметим, что конкретную причину отмены ивентов Линдеманн не обозначил. Музыкант опубликовал афишу своих мероприятий, которые должны были состояться в декабре, и написал «Отменен» на фоне расписания.

В Новосибирске певец должен был выступить 5 декабря.

Фото: @till_lindemann_official

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: