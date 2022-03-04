Фронтмен Rammstein отменил концерт в Новосибирске

Солист немецкой групп Rammstein Тилль Линдеманн сообщил об отмене своих концертов в Москве и Новосибирске. Российские концерты брутального певца были запланированы на начало декабря 2022 года. О своем решении артист сообщил в инстаграм-аккаунте.

Отметим, что конкретную причину отмены ивентов Линдеманн не обозначил. Музыкант опубликовал афишу своих мероприятий, которые должны были состояться в декабре, и написал «Отменен» на фоне расписания.

В Новосибирске певец должен был выступить 5 декабря.

Фото: @till_lindemann_official