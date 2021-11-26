Новосибирский автор песен написал трек для Сергея Лазарева

Известный автор песен из Новосибирска Олег Влади написал композицию для нового альбома Сергея Лазарева «8», релиз которого состоялся 26 ноября 2021. Об этом поэт сообщил своим подписчикам на странице в социальной сети «ВКонтакте».



«Как же я ждал эту нашу песню! Мой любимый драматичный нервный нуар… Когда ты не уверен, что переживешь даже эту ночь… Очень редко пишу слова не на свою музыку, но тут случилась настоящая магия: услышал набросок композиции своего друга – Павла Поздникина – и так пробрало… Настолько моя энергия, вибрация, надрыв… Как будто сам написал…Начал вынашивать текст. Писал, зачеркивал, правил, рвал, удалял… Если бы так же легко можно было стирать воспоминания о ком-то, как файлы… И вот постепенно появился "Третий"», – рассказывает Олег.



Как признался автор, песню он писал специально для Сергея Лазарева. Исполнитель же, услышав демо, сразу забрал потенциальный хит себе. «Паша стал дописывать аранжировку и окружать вокал Сережи этими мириадами искр волшебства… А потом мое любимое – песня ждала своего момента. Сложная, драматичная, болезненная, ей нужно было особое время! Осень, сумерки, прозрачный воздух, ночные огни», - комментирует новосибирец.



Отметим, что это уже вторая композиция, которую новосибирец написал для Сергея Лазарева. Результатом их первого сотрудничества стала песня «Я не боюсь».

Фото: инстаграм Сергея Лазарева