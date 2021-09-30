Теплый аналоговый британский рок: новосибирские поклонники винила предпочитают «классику»

Эксперты Авито выяснили, винил каких исполнителей предпочитали слушать пользователи сайта в сентябре 2021 года.

Спрос на виниловые пластинки в целом по России в сентябре этого года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет и популярность проигрывателей для винила — россияне интересовались ими на 26% чаще, при этом средняя стоимость устройства составляет 10 000 рублей. В Новосибирске их можно купить в среднем за 14 000 рублей. Аналитики Авито изучили предпочтения россиян в категории «Грампластинки»: в топ-10 вошли как представители «классической» рок-сцены, так и знаменитые хиты более современных поп-исполнителей.

Топ-10 самых популярных поисковых запросов на Авито в категории «Грампластинки»:

Pink Floyd

Queen

Metallica

Depeche Mode

Lana Del Rey

Земфира

Deep Purple

Led Zeppelin

Modern Talking

Prodigy

На первом месте разместилась британская рок-группа Pink Floyd. Хотя история коллектива началась еще в далеком 1965 году, интерес к музыкантам не угасает до сих пор. Концептуальные альбомы и экспериментальное звучание позволили Pink Floyd стать одной из наиболее коммерчески успешных групп. В России спрос на пластинки рокеров вырос на 50% в сентябре этого года, а их средняя стоимость составляет 1 350 рублей. В Новосибирске популярность группы выросла в 5,4 раза, а купить пластинку в среднем можно за 400 рублей.

Другая культовая рок-группа из Великобритании, Queen, занимает второе место в рейтинге. Фредди Меркьюри и другие участники коллектива создали хиты, прошедшие проверку временем. В сентябре пластинки группы искали на 50% чаще, чем в 2020 году. Приобрести винил с композициями можно в среднем за 1 500 рублей. Средняя стоимость пластинок в Новосибирске составляет 500 рублей.

Почетное третье место досталось американской метал-группе Metallica. В сентябре этого года музыканты отмечают тридцатилетие своего самого хитового альбома Metallica. В честь этого события коллектив выпустил подарочный бокс с CD и DVD-дисками, а также шесть виниловых пластинок с самыми популярными композициями. На площадке спрос на грампластинки с их творчеством также вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Пополнить музыкальную коллекцию песнями группы Metallica можно в среднем за 2 500 рублей. В Новосибирске покупка винила в среднем обойдется в 100 рублей.