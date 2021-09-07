Новосибирский симфонический оркестр выступит в Австрии и Британии впервые после пандемии

Выступления запланировали на февраль и май 2022 года, сообщил журналистам во вторник директор крупнейшей в России Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

Последние гастроли Новосибирского симфонического оркестра прошли в конце 2019 года в Китае. С концертной программой в Австрии коллектив в последний раз выступал около пяти лет назад.

Александр Бочарников Директор Новосибирской филармонии «Симфонический оркестр ждут у нас зимой в феврале в Австрии, и предполагается в мае большой тур по Великобритании. В Австрии это прямо заказ: там Бородин, Мусоргский. Там предполагается солистом часто приезжающий к нам в последнее время очень, на мой взгляд, хороший пианист Андрей Гугнин. Программа по Великобритании сейчас оговаривается».

Он уточнил, что тур по Соединенному Королевству тоже будет включать в себя преимущественно произведения русских композиторов, которые пользуются за рубежом большим успехом. В пресс-службе филармонии ТАСС уточнили, что планируется одиннадцать концертов. Бочарников добавил, что кроме зарубежной гастрольной программы планируется также выступление оркестра в концертном зале имени Чайковского Московской государственной филармонии 28 марта. Другой коллектив филармонии — камерный оркестр — перенес на 2022 год свои гастроли в Калининграде и Вильнюсе.