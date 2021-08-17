Пелагея вернется в кресло жюри шоу «Голос»

Певица Пелагея будет наставником в новом сезоне музыкального шоу «Голос». Вместе с ней «красные кресла» займут Александр Градский, Леонид Агутин и Дима Билан. «Кресла наставников в юбилейном десятом сезоне шоу "Голос" займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин – золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью", – сообщает пресс-служба Первого канала. В таком составе звездная четверка была судьями шоу в первым четырех сезонах.

На данный момент уже прошли предварительные кастинги. По их итогам, около 120 человек смогут принять участие в слепых прослушиваниях. Среди них 18 человек, которые прошли отбор в прошлом сезоне, но не смогли тогда пройти слепые прослушивания.

Фото: инстаграм-аккаунт Пелагеи