В Новосибирской области собираются открыть Дом джаза

Планируется, что в Доме джаза будут концертная площадка, детская джазовая студия, музей джаза, репетиционная база и студия звукозаписи.
Министр культуры региона Наталья Ярославцева провела рабочую встречу с представителями Новосибирской региональной музыкально-просветительной общественной организации «Творческое джазовое объединение». Организация инициировала создание Новосибирского Дома джаза. По замыслу инициаторов проекта – джазового дуэта «Музыка Снов» Юлии Демидовой и Владимира Швеца – Дом джаза будет клубом единомышленников, учебной, творческой лабораторией и арт-пространством, где будут собираться музыканты и почитатели джаза.
В ходе рабочей встречи министр культуры региона поблагодарила инициаторов проекта за значимую для области культурную инициативу и выразила готовность поддержать идею.
«Министерство культуры предоставит организаторам площадки подведомственных учреждений культуры для проведения выступлений и концертных программ – в том числе благотворительных, которые Творческое джазовое объединение регулярно организует в поддержку Дома джаза. Готовность предоставить свои площадки для джазовых концертов выразили Новосибирский государственный художественный музей, Дом культуры им. Октябрьской революции и Новосибирский музыкальный колледж им. Мурова», – подчеркнула Наталья Ярославцева.
Кроме того, специалисты министерства культуры ведут методическое сопровождение участия общественной организации в конкурсах грантов: проект Новосибирского Дома джаза участвует в конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, а также в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов.
Планируется, что в Доме джаза будут концертная площадка, детская джазовая студия, музей джаза, репетиционная база и студия звукозаписи. «Дом Джаза станет школой практики концертных выступлений для молодых исполнителей, которые решили связать жизнь с джазом, юные музыканты смогут в неформальной обстановке общаться с мастерами стиля и учиться у них», – отметила Наталья Соболева, педагог по джазовому вокалу музыкального колледжа им. Мурова, председатель Совета «Творческого джазового объединения».
Фото: архивы пресс-служб
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