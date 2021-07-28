В Новосибирской области собираются открыть Дом джаза

Министр культуры региона Наталья Ярославцева провела рабочую встречу с представителями Новосибирской региональной музыкально-просветительной общественной организации «Творческое джазовое объединение». Организация инициировала создание Новосибирского Дома джаза. По замыслу инициаторов проекта – джазового дуэта «Музыка Снов» Юлии Демидовой и Владимира Швеца – Дом джаза будет клубом единомышленников, учебной, творческой лабораторией и арт-пространством, где будут собираться музыканты и почитатели джаза.

В ходе рабочей встречи министр культуры региона поблагодарила инициаторов проекта за значимую для области культурную инициативу и выразила готовность поддержать идею.

«Министерство культуры предоставит организаторам площадки подведомственных учреждений культуры для проведения выступлений и концертных программ – в том числе благотворительных, которые Творческое джазовое объединение регулярно организует в поддержку Дома джаза. Готовность предоставить свои площадки для джазовых концертов выразили Новосибирский государственный художественный музей, Дом культуры им. Октябрьской революции и Новосибирский музыкальный колледж им. Мурова», – подчеркнула Наталья Ярославцева.