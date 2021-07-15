Трек новосибирца Славы Марлоу стал самым популярным на Spotify

В честь годовщины своего запуска в России стриминговый сервис Spotify назвал самых популярных исполнителей и самые прослушиваемые треки среди своих слушателей, сообщает ТАСС.

Песня новосибирского рэпера Славы Марлоу (Slava Marlow) «Снова я напиваюсь» возглавила десятку самых прослушиваемых композиций в России. За ним следуют kizaru с песней «Дежавю» и Моргенштерн с хитом «Cristal & Мoёt». Отметим, что последний также возглавил рейтинг самых стриминговых артистов на территории страны, обойдя таких музыкантов, как Скриптонит, kizaru, ЛСП, Boulevard Depoж и Pharaon.

Фото: инстаграм Славы Марлоу