Концерт грузинской группы Mgzavrebi ждет меломанов 8 июля в кафе «Премьера»

Самая известная группа из Грузии, которую полюбили в России, а не влюбиться в их музыку невозможно! Mgzavrebi представит новую особую программу — лучшие песни с 2006 по 2020 год в концертном исполнении.

Песни Mgzavrebi очень современные, но уходят корнями в вековые традиции, поэтому они такие теплые и понятные каждому, и неважно, на каком языке они исполняются — на русском или грузинском. А концерт группы превращается в праздник, который музыканты так легко и просто создают здесь и сейчас.

Место встречи: летняя веранда кино-кафе «Премьера» (Центр культуры и отдыха «Победа»), ул. Ленина, 7

Время встречи: 8 июля, 20:00 (сбор гостей в 19:00)

Приобрести билеты можно по ссылке.