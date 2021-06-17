«Аллилуйя любви»: в Филармония состоится концерт для поклонников легендарной рок-оперы «Юнона и Авось»

«Юнона и Авось» — рок-опера композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского впервые была показана 9 июня 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. И с тех пор вот уже сорок лет спектакль остается одним из самых популярных в репертуаре театра. Сюжет основан на реальных событиях и посвящен любви русского путешественника графа Николая Резанова и дочери испанского колониста Кончитты Аргуэльо. «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду», — эти пронзительные строки увековечили чувства юной испанки и русского дипломата.

«Маркелловы голоса» представляют свою версию этой знаменитой трагической истории под названием «Аллилуйя любви». В проекте также примут участие фолк-группа Street Fiddlers, Дмитрий Белоглазов (тенор), Савва Темнов, художественное слово, вокал (актер Театра С. Афанасьева), Елена Поповская (электропианино).

20 июня, 18.00, Камерный зал Новосибирской филармонии

Фото: архивы пресс-служб