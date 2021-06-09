1 июля в кафе «Премьера» выступит Дмитрий Носков – «русский Фрэнк Синатра»

Дмитрий Носков — олицетворение Фрэнка Синатры на просторах России. Он участвует в крупнейших фестивалях и гастролирует по всей стране, напоминая о том, что шляпа и смокинг — это вечно и элегантно, а крепкие напитки — единственный верный друг мужчины, как и хороший табак.

Концертная программа Дмитрия Носкова c говорящим названием «Я буду петь тебе, как Фрэнк» — это самые популярные, а также редко исполняемые песни Синатры.

Место встречи: кафе «Премьера» (Центр культуры и отдыха «Победа»), ул. Ленина, 7

Время встречи: 1 июля, 20:00 (сбор гостей в 19:00)

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Фото: архивы пресс-служб