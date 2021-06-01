Вечер музыки. 17 июня на веранде кафе «Премьера» выступит Фантине Притула

Фантине Притула — одна из самых успешных поп-джазовых певиц не только российской, но и международной сцены, которая обладает собственным узнаваемым музыкальным стилем, отражающим ее необычное происхождение — сочетание инди и соула.

В настоящее время — солистка Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, а в 2020 году и финалистка шоу «Голос».