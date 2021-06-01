Вечер музыки. 17 июня на веранде кафе «Премьера» выступит Фантине Притула

Фантине Притула — одна из самых успешных поп-джазовых певиц не только российской, но и международной сцены, которая обладает собственным узнаваемым музыкальным стилем, отражающим ее необычное происхождение — сочетание инди и соула.
В настоящее время — солистка Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, а в 2020 году и финалистка шоу «Голос».
С 2010 года Фантине гастролировала по Австралии и Новой Зеландии в качестве вокалистки группы Space Invadas. Там же выпустила несколько успешных синглов и успела выступить на одной сцене с такими звездами как Даниел Мериведер, Эрика Баду, солистом Eurythmics Дейвом Стюартом и солисткой Fleetwood Mac Стиви Никс.
Место встречи: веранда кафе «Премьера» @premierecafe
Время: 17 июня в 20:00
Билеты можно приобрести по ссылке
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