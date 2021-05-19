В честь своего 25-летия «Маркелловы голоса» выступят с концертной программой «Кармен & Аида»

В этот праздничный вечер знаменитому ансамблю будет помогать фолк-группа Street Fiddlers.
«Маркелловы голоса» – поистине универсальный новосибирский коллектив, завоевавший всеобщее признание. Его руководитель Игорь Тюваев предъявляет к своим артистам очень высокие требования. «Маркелловы голоса» не знают ни стилистических, ни жанровых границ.
Они поют старинную музыку, классику, дают путевку в жизнь современным партитурам, исполняют фольклор разных народов, джаз, рок — все что угодно. И качество звучания у ансамбля всегда отменное.
На своем юбилейном концерте 21 мая артисты вспомнят фрагменты лучших программ. А помогать им будет фолк-группа Street Fiddlers, с которой «Маркелловы голоса» не раз выходили на одну сцену. Еще один акцент будет сделан на оперном жанре. Наряду с тем, что называется The best, зрителям представят фрагменты из джазовой сюиты на темы оперы Жоржа Бизе «Кармен» и рок-оперу Элтона Джона.
Концерт состоится 21 мая, в 19.00, в Государственном концертном зале имени А.М. Каца
Фото: архивы пресс-служб
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