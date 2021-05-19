В честь своего 25-летия «Маркелловы голоса» выступят с концертной программой «Кармен & Аида»

«Маркелловы голоса» – поистине универсальный новосибирский коллектив, завоевавший всеобщее признание. Его руководитель Игорь Тюваев предъявляет к своим артистам очень высокие требования. «Маркелловы голоса» не знают ни стилистических, ни жанровых границ.

Они поют старинную музыку, классику, дают путевку в жизнь современным партитурам, исполняют фольклор разных народов, джаз, рок — все что угодно. И качество звучания у ансамбля всегда отменное.