Солист Московской филармонии выступит для новосибирской публики

Каждый концерт солиста Московской филармонии Филиппа Копачевского — событие в музыкальном мире. Новосибирские любители фортепианного искусства помнят его еще со времен его победы на Международном конкурсе пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. Именно Филипп Копачевский открывал в Новосибирской филармонии абонемент «Звезды XXI века». И сам в рамках этого абонемента, который публика назвала «золотым», выступал неоднократно.

Филипп является лауреатом десятка престижных международных конкурсов. «С первых звуков, сыгранных им, ощущаешь мощную лирическую индивидуальность пианиста, — говорят о нем музыкальные критики. — Его рояль поет, это очень редкое сегодня качество, характерное для романтического мироощущения».

В программе сольного концерта сибиряки услышат произведения Шумана, Грига, Дебюсси и Сибелиуса.

Концерт состоится 16 апреля в Государственном концертном зал имени А.М. Каца, начало в 19.00.

Фото: архивы пресс-служб