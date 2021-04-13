Именитый дирижер Шарль Дютуа выступит с Новосибирским симфоническим оркестром

Зрителей ждет эпичный концерт в рамках Транссибирского Арт-фестиваля–2021.
В Новосибирске приступил к репетициям с оркестром один из самых востребованных и знаменитых дирижеров современности, обладатель двух премий Grammy, более 40 почетных званий и наград и свыше 200 релизов, выпущенных ведущими мировыми лейблами звукозаписи, дирижер-легенда Шарль Дютуа.
«В третий раз в Новосибирск приедет могучий дирижер, который руководил лучшими коллективами мира, Шарль Дютуа. Человек страшного любопытства к жизни и большой любознательности, он изъездил весь мир и совершенно особым образом знает планету Земля. Помню, в один из приездов в Новосибирск он настоял на поездке в Томск, потому что он про него много читал и захотел посмотреть зодчество, увидеть Томскую губернию. Мы организовали ему эту поездку, и он провел два дня в Томске», – вспоминает художественный руководитель фестиваля Вадим Репин.
15 апреля в Концертном зале имени А. М. Каца Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит под управлением Шарля Дютуа программу, в которой переплелись традиции Старого и Нового света. В первом отделении контраст возвышенно трагическому Adagio для струнных – самому известному сочинению американского композитора Сэмюэля Барбера – составит Пятый фортепианный концерт Бетховена. Солист – Денис Кожухин, один из самых известных пианистов своего поколения, активно гастролирующий в Европе и США, в том числе с сольными концертами на таких престижных площадках, как берлинский Зал имени Пьера Булеза, Эльбская филармония в Гамбурге, венский Концертхаус.
Также в этот вечер прозвучит Девятая симфония Антонина Дворжака: созданная в Соединенных Штатах Америки, куда чешский композитор был приглашен чтобы возглавить Национальную консерваторию в Нью-Йорке, она, пронизанная напевами коренных жителей континента, получила название «Из Нового Света».
Фото: архивы пресс-служб
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