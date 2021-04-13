Именитый дирижер Шарль Дютуа выступит с Новосибирским симфоническим оркестром

В Новосибирске приступил к репетициям с оркестром один из самых востребованных и знаменитых дирижеров современности, обладатель двух премий Grammy, более 40 почетных званий и наград и свыше 200 релизов, выпущенных ведущими мировыми лейблами звукозаписи, дирижер-легенда Шарль Дютуа.

«В третий раз в Новосибирск приедет могучий дирижер, который руководил лучшими коллективами мира, Шарль Дютуа. Человек страшного любопытства к жизни и большой любознательности, он изъездил весь мир и совершенно особым образом знает планету Земля. Помню, в один из приездов в Новосибирск он настоял на поездке в Томск, потому что он про него много читал и захотел посмотреть зодчество, увидеть Томскую губернию. Мы организовали ему эту поездку, и он провел два дня в Томске», – вспоминает художественный руководитель фестиваля Вадим Репин.