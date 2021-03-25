Праздник музыки для всей Сибири. Сегодня стартует Транссибирский Арт-Фестиваль

25 марта в Новосибирске состоится первый концерт VIII Транссибирского Арт-Фестиваля, который обещает несколько открытий. Первое открытие — в афише рядом с именами художественного руководителя форума Вадима Репина и неоднократно выступавшего в Новосибирске латвийского дирижера Андриса Поги стоит имя дебютантки Фестиваля Александры Конуновой. Александра — победительница Международного конкурса имени Иоахима и обладательница третьей премии Международного конкурса имени Чайковского, сегодня она входит в плеяду молодых звезд скрипичного искусства: сотрудничает с Валерием Гергиевым, Джанандреа Нозедой, Теодором Курентзисом, Владимиром Спиваковым, Рено Капюсоном, Денисом Кожухиным, выступает в программе фестивалей в Вербье, Монтре, Экс-ан-Провансе, фестивалях Марты Аргерих в Гамбурге и Академии Санта-Чечилии в Риме.

Еще одним открытием вечера станет российская премьера Концерта для двух скрипок с оркестром нашего современника, командора Ордена Британской империи Марка-Энтони Терниджа. Партитура посвящена современному художнику Марку Уоллингеру, ее название — «Идущий в тени» заимствовано у одной из его видеоработ, героем которой стала тень художника, а темой — исследование аспектов идентичности. Мировую премьеру концерта в 2017 году осуществили Вадим Репин, Дэниэл Хоуп и Стамбульский филармонический оркестр «Борусан» под управлением Саши Гетцеля. Впервые в России ее исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр.

Фото: инстаграм Новосибирской филармонии