«Космическая» вокалистка Sayyora выступит в Новосибирске

Ее зовут Sayyora, и это имя переводится как «космическая», «внеземная».

27 марта 2021. в Новосибирске состоится концерт-погружение в музыку высоких вибраций.

Музыкальная программа Sayyora включает в себя авторские песни и кавер-версии хитов, вы сразу узнаете Etta James - «At Last», Bjork – «All is Full of Love», Муслима Магомаева – «Мелодия Любви».

Особенное впечатление производят импровизации, где певица создает музыку в потоке, это полноценная арт-терапия. Вы сможете погрузиться в состояния расслабления, сотворения себя и мира, именно такие вибрации передаёт великолепный голоса Sayyora, перенося слушателей в атмосферу полёта и наполняя энергией общего потока.

Творчество и профессиональный опыт Sayyora:

✔2006 г. - Лауреат конкурса Юрмала «Новая волна»

✔2007 г. - Лауреат премии Snob Crystal Awards в категории лучший голос года.

✔2015-16 гг. - Жила и выступала на музыкальных площадках Нью-Йорка, США

✔2019 г. - Участница телепроекта «Песни» на канале ТНТ.

✔2020г. – Выступление с симфоническим оркестром перед первыми лицами Узбекистана.

Концерт состоится 27 марта в 19-00

Продолжительность: 1 час 20 минут

Стоимость билета - 1500 руб.

Место проведения: Академия Игоря Крутого @academy_igorkrutoy_nsk в Новосибирске, ул. Тимирязева, 97/1

Билеты можно приобрети на сайте или забронировать по телефону 331-55-22.