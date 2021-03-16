Моргенштерн теперь работает в Альфа-банке. По мнению руководства, рэпер сделает банк популярным среди молодежи

Первый клип музыканта, снятый для организации, уже помог привлечь около 25 тысяч новых клиентов.
Рэпер Алишер Моргенштерн стал директором по работе с молодежью в Альфа-банке, эту должность создали специально для него. «Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.
По словам господина Гиязова, исполнителю поставлена конкретная цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. В Альфа-банке отметили, что его первый клип для организации уже помог привлечь около 25 тысяч клиентов. Гиязов назвал рэпера «самым неоднозначным маркетологом» страны, но одновременно и самым креативным. В Альфа-банке заявили, что учли «обратную связь от ФАС» по поводу клипа с Моргенштерном и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».
Напомним, что ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов», где рекламировалась карта банка.
Службе не понравился образ сотрудниц банка, которые появились в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье». По мнению ФАС, созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка.
Фото: инстаграм-аккаунт Моргенштерна
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