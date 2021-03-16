Моргенштерн теперь работает в Альфа-банке. По мнению руководства, рэпер сделает банк популярным среди молодежи

Рэпер Алишер Моргенштерн стал директором по работе с молодежью в Альфа-банке, эту должность создали специально для него. «Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

По словам господина Гиязова, исполнителю поставлена конкретная цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. В Альфа-банке отметили, что его первый клип для организации уже помог привлечь около 25 тысяч клиентов. Гиязов назвал рэпера «самым неоднозначным маркетологом» страны, но одновременно и самым креативным. В Альфа-банке заявили, что учли «обратную связь от ФАС» по поводу клипа с Моргенштерном и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».