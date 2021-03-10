Главный приглашенный дирижер Новосибирского симфонического оркестра получил государственную награду Италии

Главный приглашенный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра и художественный руководитель ансамбля солистов «Новосибирская камерата» Фабио Мастранжело удостоился Ордена Звезды Италии (Ufficiale dell’ordine della Stella D’italia) степени Офицер.

Церемония вручения прошла в петербургском театре «Мюзик-холл». В торжественной обстановке награду вручил посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано. Он отметил, что в отношениях России и Италии музыка всегда была важной составляющей, заслуги маэстро в развитии итало-российских культурных связей высоко оценены в Италии. «В последние десятилетия эти отношения превратились в постоянный и интенсивный обмен оркестрами и музыкантами», – подчеркнул господин Терраччано.

«В моей жизни – две Родины: Италия, где я родился, и Россия, где я живу уже 20 лет, – признался Фабио Мастранжело. – В 2013 году я был удостоен Ордена Звезды Италии степени Кавалер. Получение новой награды ценно. Для меня очень важно, что моя родная страна не забывает своих сыновей, которые давно уже живут не в Италии, и награждает их такими почетными орденами».

Фото: инстаграм-аккаунт Фабио Мастранжело