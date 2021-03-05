Джазовая дива из Турции Сибель Кёсе выступит для новосибирских зрителей

Вокальный стиль Сибель Кёсе сравнивают с манерой Эллы Фицджеральд. Сибель выступала с Рики Фордом, Слайдом Хэмптоном и Жан-Лу Лоньоном, с таким мэтром турецкого джаза, как Туна Отенель. 10 марта Сибель покажет настоящий джаз гостям Новосибирской филармонии. Ее яркий вокал украсит инструментальное кружево квартета Алексея Черемизова (рояль, контрабас, ударные, саксофон).

10 марта, 19:00, Государственный концертный зал имени А.М. Каца

Фото: архивы пресс-служб