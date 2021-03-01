Вечер для любителей фортепианной музыки состоится в Новосибирской филармонии 5 марта

Екатерина Предвечнова — разносторонний музыкант, виртуозно владеющий фортепиано, органом, клавесином.

Она исполняет современную музыку как сольно, так и в составе дуэта Fresca Musica, нередко отказываясь от привычных фортепианных хитов в пользу актуальной музыки Лютославского, Сильвестрова, Сакамото, Лигети и других композиторов.

5 марта одаренная пианистка выступит для новосибирских зрителей в музыкальной галерее Камерного зала филармонии. Начало концерта в 19:00.