Легендарный «Хор Турецкого» отметит свой юбилей в нашем городе

12 уникальных голосов, более 8000 выступлений и 30 лет на сцене!
Музыка, вдохновляющая сотни людей во всём мире. Легендарный «Хор Турецкого» отметит свой юбилей в Новосибирске! Никаких рамок и ограничений. Ведь 30 лет – это время свершений!
Самые крупные площадки страны, самые уникальные голоса в природе, самый широкий репертуар: от мировых хитов и нескучной классики до поразительной акапеллы и романтических баллад.
Музыкальные джентльмены 21 века отмечают самую брутальную дату коллектива вместе с вами.
Не упустите возможность стать частью этого события!
7 марта 2021 в 14:00 в Доме Ученых
7 марта 2021 в 17:00 в ДКЖ
Фото: архивы пресс-служб
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