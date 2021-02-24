Поклонники музыки уже могут приобрести билеты на концерты восьмого Транссибирского Арт-фестиваля

В продажу поступили билеты на концерты новосибирской программы восьмого Транссибирского Арт-Фестиваля. Тринадцать концертов в Новосибирске и области пройдут в фестивальный месяц с 25 марта по 26 апреля. Новосибирская публика сможет посетить программы с участием артистов мирового уровня. На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца выступят дирижеры Андрес Пога (Латвия), Казуки Ямада (Япония), Шарль Дютуа (Фарнция). В симфонических и камерных программах выступят Николай Ангелич (фортепиано, США), Александра Конунова (скрипка), Пабло Феррандес (виолончель, Испания), Денис Кожухин (фортепиано), Николай Луганский (фортепиано) – Николай Луганский даст и сольный концерт, где исполнит Бетховена и Рахманинова. Также зрителей ждут выступления коллективов Filarmonica-квартет и «Пьяццолла-студио».

Впервые на сцене Новосибирской филармонии в совместном концерте выступят артисты Новосибирского академического симфонического оркестра и оркестра Мариинского театра – музыка Шостаковича и Малера прозвучит под управлением Валерия Гергиева.

Вечер джазовой музыки представит американская певица и телеведущая Чайна Мозес.

Помимо Новосибирска, концерты фестиваля пройдут и в малых городах и селах области (Ордынское, Искитим, Бердск).

Организаторами Транссибирского Арт-Фестиваля выступают Фонд Вадима Репина и Новосибирская государственная филармония. Фестиваль включен в программу нацпроекта «Культура» и проходит при поддержке губернатора и областного правительства.

Фото: архивы пресс-служб