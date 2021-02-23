Новосибирская филармония приглашает на оперу-фантазию «Дня не было, числа тоже…»

В Новосибирской филармонии в рамках вечеров современной музыки, объединенных под брендом фестиваля «mARTовский КОD», 4 марта прозвучит опера-фантазия «Дня не было, числа тоже…». Исполнители — эстрадный оркестр и ансамбль «Маркелловы голоса». Автор музыки — новосибирский композитор Андрей Кротов, обладатель «Золотой Маски».

«Вдохновившись „Записками сумасшедшего“ Гоголя, добавив к ним патриотические песни Великобритании, произведения Луи Армстронга и старинные испанские мелодии, творческая команда во главе с Владимиром Калужским уже представляла эту оперу в 2012 на сцене Камерного зала филармонии, – рассказали в пресс-службе Новосибирской филармонии. – В mARTовский KOD-2021 опера включится уже в иной сценической версии, премьера пройдет на сцене Концертного зала имени А. М. Каца».

4 марта, в 19.00, государственный концертный зал имени А.М. Каца

Фото: архивы пресс-служб