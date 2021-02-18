Fusion Way: вечер джаза в концертном зале имени Каца

23 февраля в Государственном концертном зале имени Каца состоится вечер джаза. Маэстро Даниил Крамер представит слушателем новые имена музыкального мира, среди которых Николай Сидоренко — пианист, клавишник, композитор, ученик легендарного джазового пианиста Игоря Бриля.

Даниил Крамер давно стал знаковой фигурой в джазовой культуре. Его имя на афишах — лучшая рекомендация джазового концерта, знак качества и гарантия бури эмоций. В концерте для новосибирцев прозвучат авторские произведения Даниила Крамера и Николая Сидоренко, джазовые стандарты, импровизации в стилях фьюжн.

Николай Сидоренко — победитель Montreux Jazz Solo Piano Competition, возглавляет фьюжн-бэнд NS Project.

Также с Даниилом Крамером и Николаем Сидоренко на сцену выйдут басист Артем Баскаков и барабанщик Виталий Эпов — ключевые представители New Generation российской джазовой сцены. Все участники квартета стремятся в своем творчестве к сложному, глубокому музыкальному высказыванию, и название концертной программы — Fusion Way максимально точно характеризует суть совместного музицирования артистов.

23 февраля в 18.00 в Государственном концертном зале им А.М. Каца

Фото: архивы пресс-служб