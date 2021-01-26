31 января состоится концерт Яны Яры с программой «Успеть до 40»

Яна Яра — музыкант, поэт, автор собственных песен, одна из первых и ярчайших исполнительниц современной сцены всего Сибирского региона. Она притягательна и эксцентрична, дерзка и чувственна. Ее творчество — откровенный диалог со слушателем. Пронзительные рифмы и легкое рок-звучание позволят вам проникнуться и пережить яркие чувства и эмоции. Зажигательная, искрометная Яна с первых секунд обращает внимание публики на свою харизму и невероятный голос.

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До встречи 31 января!