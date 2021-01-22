«Нас больше нет. Я свободная девушка», – Бузова рассказала фолловерам о своем расставании с Давой

Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном, более известном как Дава. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

«Нас больше нет. Я свободная девушка», — сказала Ольга. Она пояснила, что вынуждена написать эту публикацию, «чтобы не было лишних вопросов». Бузова обратилась к поклонникам с просьбой не задавать вопросов о бывшем. «Человек творит страшные и не понятные для меня вещи», — поделилась с подписчиками ведущая. При этом она добавила что благодарна Даве за мгновенья счастья. «Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — написала Ольга. Она подчеркнула, что если посты о Даве появятся в комментариях, то они будут заблокированы.

Фото: инстаграм Ольги Бузовой