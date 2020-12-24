Сопрано Турецкого в ДЖК. Уникальное шоу женских голосов ждет новосибирцев 8 января

Их называют дивами и музыкальным чудом. Проект народного артиста России Михаила Турецкого – арт-группа SOPRANO – празднует свое десятилетие. 8 января они подарят потрясающий концерт новосибирцам

Талант и красота, свет и добро! Шоу SOPRANO – это искусство без границ и проникающий в самое сердце женский вокал.

8 января в Новосибирске пройдет два концерта: в 15:00 – Дом ученых, в 19:30 – ДКЖ.

Не пропустите настоящую музыку будущего в нашем городе!