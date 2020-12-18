Яна Яра: презентация нового альбома «Зоя» в рестобаре Vatel

🔥Соскучились по ярким, драйвовым живым концертам? Получите шквал незабываемых эмоций на презентации нового альбома «Зоя» от @iana.iara! Это отличный повод зарядится мощной энергетикой, ведь вас ждет насыщенная шоу-программа🌟. Встречаемся 21 декабря в 19:00 в рестобаре Vatel, Красный проспект, 50.

Яна Яра – музыкант, поэт, автор собственных песен, одна из первых и ярчайших исполнительниц современной сцены всего Сибирского региона. Она притягательна и эксцентрична, дерзка и чувственна. Ее творчество – откровенный диалог со слушателем. Пронзительные рифмы и легкое рок-звучание позволят вам проникнуться и пережить яркие чувства и эмоции. Зажигательная, искрометная Яна с первых секунд обращает внимание публики на свою харизму и невероятный голос.

Заказ электронных билетов по тел.: 8-923-119-33-03 (w/app, telegram). Количество мест ограничено. Стоимость билетов от 800₽ до 1500₽.