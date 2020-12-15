Пока взлетают самолеты. В аэропорту Толмачево состоится концерт симфонического оркестра

Аэропорт Толмачево на время станет концертной площадкой: 16 декабря в 14:50 здесь начнется открытый концерт музыкантов симфонического оркестра Новосибирской филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Новосибирской области. Оркестранты будут исполнять произведения великого Бетховена.

Мероприятие организуют в рамках Года Бетховена, международная акция посвящена 250-летию со дня рождения композитора. Музыканты исполнят известные произведения и выйдут в прямой эфир с концертных площадок из разных уголков мира. Вместе с Новосибирском участие в акции примут Москва, Рига, Минск, Сараево, Бухарест, Мюнхен, Цюрих, Загреб, Афины и Будапешт.