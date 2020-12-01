Рэпер Элджей из Новосибирска попал в топ-3 популярных российских исполнителей

Мегапопулярный в последние годы музыкант Элджей (а по паспорту — Алексей Узенюк) взял серебро среди российских исполнителей в рейтинге, составленном газетой «Культура». Пр и его формировании издание опиралось на следующие критерии: число просмотров видеоклипов, популярность песен на стриминговых платформах, количество подписчиков в социальных сетях, периодичность живых выступлений и доходы артистов. Также учитывались данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинга доверия «Ромир». Золото «хит-парада» досталось дуэту Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль), а третье место разделили Little Big и Тимати.