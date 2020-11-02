«Пиковая дама» в честь известного дирижера: НОВАТ посвятил оперу памяти Александра Ведерникова, умершего от коронавируса

Опера «Пиковая дама. Игра», которую театр показывал 1 ноября, была посвящена памяти Александра Ведерникова — музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра (Санкт-Петербург). Господин Ведерников скончался от коронавирусной инфекции 29 октября на пятьдесят седьмом году жизни. «Светлая память прекрасному человеку и музыканту. 1 ноября НОВАТ посвящает спектакль „Пиковая дама. Игра“ памяти выдающегося дирижера Александра Ведерникова, — прокомментировал Вячеслав Стародубцев, главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. — Для всего музыкального мира уход Александра Ведерникова — это невосполнимая утрата».