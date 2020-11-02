Много песен: в Новосибирской области состоится фестиваль Credo chorus, посвященный хоровой музыке

Фестиваль хоровой музыки Credo chorus организован в рамках национального проекта «Культура». Грандиозную идею – консолидацию хоровых сил Сибири – Новосибирская хоровая капелла реализует на практике не первое десятилетие. В фестивале участвуют хоровые коллективы Новосибирска, Омска, Барнаула, два вокальных и три инструментальных ансамбля.

В программе – сольное ансамблевое и хоровое пение, режиссура, экспериментальные постановки и мировая премьера произведения, созданного специально для фестиваля. Credo chorus будет проходить в Новосибирской филармонии с 3 по 5 ноября с учетом соблюдения мер санитарной безопасности.