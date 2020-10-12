Новосибирец прошел в шоу «Голос» на «Первом канале»

Двадцатичетырехлетний Олег Шерин решил выбрать для выступления песню «Отшумели летние дожди» другого голосистого новосибирца Александра Медведева (более известного как Шура). Во время слепого прослушивания Олега выбрал один из звездных наставников — Валерий Сюткин.

По словам молодого исполнителя, он закончил музыкальную школу по классу эстрадного вокала. Вуз выбрал «на спор»: поспорил с отцом и поступил в Университет водного транспорта на специальность «эксплуатация судового электрооборудования». Олег довольно быстро понял, что морская практика — не его призвание, и оставил эту профессию, а вот увлечение музыкой оставить не смог. Юноша отметил, что для него проект «Голос» это в первую очередь опыт и возможность погрузиться в музыкальную сферу. Болеем за Олега и надеемся увидеть его в финале шоу.