Участники из Новосибирска прошли в финал российского отбора на «Детское Евровидение»

В полуфинале отборочного конкурса в Москве участвовали 39 детей, из них жюри отобрало 11 участников.

Из Новосибирска в финал прошла ученица детской музыкальной школы №3 по классу фортепиано Софья Туманова. Весной она принимала участие в шоу «Голос. Дети» и заняла второе место. Еще одни финалисты — дуэт «ЛитлZ» Михаила Коваля и Полины Королевой.

Представителя России на «Детском Евровидении» объявят 25 сентября по итогам онлайн-голосования и решения жюри.