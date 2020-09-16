Новосибирская филармония открыла новый концертный сезон

Министр культуры региона Наталья Ярославцева выступила за расширение его границ. «Все — и зрители, и артисты ­— ждали момента снятия ограничений Роспотребнадзора. Министерство культуры Новосибирской области будет стараться, чтобы Транссибирский Арт-Фестиваль расширял свои границы, так как регион располагает рядом концертных залов, в которых также возможно проведение мероприятий в рамках этого знакового события», — пояснила она.

На концерте музыканты исполнили программу «Ангелу-хранителю». В исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Валентина Урюпина прозвучала мировая премьера произведения Арво Пярта La Sindone («Плащаница») для скрипки и оркестра. Солировал художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин. На концерте также прозвучала музыка Равеля и Шумана.