Виктор Буланкин назначен начальником службы координации спецпроектов Новосибирской филармонии

Должность Виктора Буланкина официально называется «руководитель службы специальных проектов и программ правительства Новосибирской области по приему делегаций и туризму». Его задача — встречать и сопровождать VIP-гостей региона.

Виктор Буланкин является членом Союза театральных деятелей. Он учредил «Авторадио-Новосибирск» и «Авторадио-Томск», с 2006-го года был генеральным директором «Energy-Новосибирск». Буланкин также был издателем журналов «Where Siberia»,«Chief time»и известен как ведущий новосибирских праздников.

В 2013-2014 годах он был заместителем министра культуры Василия Кузина.