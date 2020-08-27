Нового сотрудника представила министр культуры региона Наталья Ярославцева.
Виктор Буланкин назначен начальником службы координации спецпроектов Новосибирской филармонии
Должность Виктора Буланкина официально называется «руководитель службы специальных проектов и программ правительства Новосибирской области по приему делегаций и туризму». Его задача — встречать и сопровождать VIP-гостей региона.
Виктор Буланкин является членом Союза театральных деятелей. Он учредил «Авторадио-Новосибирск» и «Авторадио-Томск», с 2006-го года был генеральным директором «Energy-Новосибирск». Буланкин также был издателем журналов «Where Siberia»,«Chief time»и известен как ведущий новосибирских праздников.
В 2013-2014 годах он был заместителем министра культуры Василия Кузина.
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