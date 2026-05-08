Новосибирские артисты показали кросс-жанровую постановку «Снегурочка» на фестивале в Западной Африке

Артисты Новосибирской филармонии вернулись из Буркина‑Фасо, где в течение недели представляли российскую культуру на одном из крупнейших культурных событий Западной Африки - Национальной неделе культуры. Визит стал частью масштабной российской дипломатической миссии и включал участие в главных мероприятиях фестиваля, который ведет свою историю с 1983 года и объединяет представителей этнических групп и зарубежных делегаций.
В этом году фестиваль прошел во втором по величине, после столицы, городе Бобо‑Диуласо. Торжественная церемония открытия на крупнейшем стадионе страны собрала 20 тысяч зрителей и первых лиц государства, включая президента Буркина‑Фасо Ибрагима Траоре. Особый интерес публики вызвало выступление российских музыкантов из филармоний Новосибирска, Республики Тыва, а также Департамента культуры Москвы. Объединенный номер, включающий русские народные мотивы и тувинское горловое пение, стал одним из самых ярких событий церемонии и получил широкий резонанс в африканских СМИ и социальных сетях.
Российскую культуру на фестивале представили солисты Новосибирской филармонии: Анастасия Лысякова (вокал), Наталья Кравец (домра), Яна Повольских (гитара), Александр Бизин (баян). Делегацию возглавила начальник отдела творческого планирования филармонии Наталья Ермакова. На следующий день участников принял Министр коммуникаций, культуры, искусств и туризма Буркина‑Фасо Пингдвенде Жильбер Уэдраого, отметивший важность творческого обмена и культурного сотрудничества между странами.
В рамках программы артисты также представили кросс‑жанровую постановку «Снегурочка» - музыкально‑литературную композицию, объединяющую русскую народную сказку и инструментальные произведения. Текст, прочитанный автором проекта, был переведен на французский язык, а показ сопровождался визуальным рядом из произведений русских художников. После выступления состоялась встреча со студентами и педагогами, где участники смогли познакомиться с традициями русской культуры и экзотическими для них инструментами - домрой и баяном.
В последующие дни новосибирские артисты провели мастер-классы и творческие встречи с информативными блоками как для широкой аудитории, так и для африканских музыкантов из разных оркестров, в том числе участников фестиваля.
Отметим, что для новосибирских музыкантов это уже второй визит в Буркина‑Фасо. Годом ранее была представлена программа «Пушкин в Африке». По мнению директора Новосибирской филармонии Анны Терешковой, подобные проекты подтверждают устойчивый интерес африканской аудитории к российской музыкальной культуре и способствуют укреплению международного сотрудничества.
Проект осуществлен при поддержке Центра народной дипломатии
