Новосибирские артисты показали кросс-жанровую постановку «Снегурочка» на фестивале в Западной Африке

Артисты Новосибирской филармонии вернулись из Буркина‑Фасо, где в течение недели представляли российскую культуру на одном из крупнейших культурных событий Западной Африки - Национальной неделе культуры. Визит стал частью масштабной российской дипломатической миссии и включал участие в главных мероприятиях фестиваля, который ведет свою историю с 1983 года и объединяет представителей этнических групп и зарубежных делегаций.

В этом году фестиваль прошел во втором по величине, после столицы, городе Бобо‑Диуласо. Торжественная церемония открытия на крупнейшем стадионе страны собрала 20 тысяч зрителей и первых лиц государства, включая президента Буркина‑Фасо Ибрагима Траоре. Особый интерес публики вызвало выступление российских музыкантов из филармоний Новосибирска, Республики Тыва, а также Департамента культуры Москвы. Объединенный номер, включающий русские народные мотивы и тувинское горловое пение, стал одним из самых ярких событий церемонии и получил широкий резонанс в африканских СМИ и социальных сетях.