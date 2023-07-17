20 июля в Новосибирске стартует Молодежный кинофорум «Киностарт»

С 20 по 23 июля пройдет Новосибирский молодежный кинофорум «Киностарт». Событие такого уровня состоится в Новосибирске впервые. Все мероприятия сконцентрированы в Центре культуры и отдыха «Победа». В рамках программы форума состоится серия мастер-классов от экспертов, профессионалов кино Москвы и регионов, пройдут встречи с медийными деятелями киноиндустрии – актерами, режиссерами, продюсерами, а также состоятся показы фильмов новосибирских авторов.

Цель Новосибирского молодёжного кинофорума – задать новый вектор в культурном развитии города и сибирского региона.

Вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации на сайте форума.