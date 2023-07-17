20 июля в Новосибирске стартует Молодежный кинофорум «Киностарт»

Все мероприятия сконцентрированы в Центре культуры и отдыха «Победа».
С 20 по 23 июля пройдет Новосибирский молодежный кинофорум «Киностарт». Событие такого уровня состоится в Новосибирске впервые. Все мероприятия сконцентрированы в Центре культуры и отдыха «Победа». В рамках программы форума состоится серия мастер-классов от экспертов, профессионалов кино Москвы и регионов, пройдут встречи с медийными деятелями киноиндустрии – актерами, режиссерами, продюсерами, а также состоятся показы фильмов новосибирских авторов.
Цель Новосибирского молодёжного кинофорума – задать новый вектор в культурном развитии города и сибирского региона.
Вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации на сайте форума.
Организатор форума – АНО «Центр развития и поддержки кинопроектов "Сибирьфильм"» при поддержке Молодежного отделения Союза Кинематографистов РФ, Правительства Новосибирской области, Министерства культуры НСО, центра креативных индустрий НСО, ЦКиО «Победа», театральной компании «Гамма», студии телевизионных решений «Гамма» и движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор!».
В программу форума войдут:
Экспертная сессия для молодых сценаристов – участников конкурса «Хорошее кино», и сессия «Региональное кино. Новые возможности» от руководителя Молодежного центра Союза Кинематографистов России Екатерины Лебедевой.
Съезд молодых кинематографистов Москвы, Новосибирска, Омска, Томска, Кузбасса, Алтая и Красноярска. Презентация новых творческих объединений, киносообществ и киностудий Сибири.
Питчинг проектов молодых кинематографистов Новосибирской области, в состав жюри которого войдут представители стриминговых платформ, состоится открытый кастинг для актёров кино.
Мастер-классы и сессии выпускников ведущих киношкол России и мира – ВГИКа им. С.А. Герасимова, Академии Никиты Михалкова, Московской школы кино, Парижской школы ESEC, Университета Лазурного берега в Каннах.
Показ короткометражных фильмов снятых в Новосибирской области в киноцентре «Победа»: «Век-Волкодав» (реж. Антон Митько), «Чай сам себя не выпьет» (реж. Сергей Суховей), «Спуститься до небес» (реж. Денис Казанцев), «Выстрел» и «Старик и солнце» (реж. Леонид Розенфельд), «Семья» (реж. Георгий Шершнев) и другие. После показа картин состоится обсуждение с авторами.
Специальный показ фильма «Тайное влечение» (2023), участник Московского международного кинофестиваля, режиссер Стася Венкова, выпускница ВГИКа, мастерской Сергея Соловьева.
Участник Венецианского кинофестиваля, кинорежиссер, сценарист Иван И. Твердовский проведет мастер-класс по режиссуре.
Почетными гостями Новосибирского молодёжного кинофорума станут:
София Заика – актриса театра и кино («Холоп», «Чебурашка»).
Марина Наумова – продюсер девеломпента Wink Originals.
Юлия Лукина – режиссер, выпускница французской киношколы ESEC, член жюри Cannes Series.
Анастасия Попкова – продюсер кинокомпании Look Art Production (Франция).
Евгений Григорьев – режиссер Свердловской киностудии.
Екатерина Лебедева, руководитель Молодёжного центра Союза Кинематографистов России: «Сегодня мы видим активное развитие кинематографа в регионах, и Новосибирск должен стать одним из центров, где кино смотрят и производят. Поэтому такие события как Новосибирский молодежный кинофорум очень важны – они формируют профессиональную аудиторию и способствуют интеграции специалистов из регионов в киноиндустрию».
Фото: архивы пресс-служб
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