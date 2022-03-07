К юбилею Новосибирской области будет снят фильм про СКИФ

В Новосибирской области к грядущему 85-летию области снимается фильм про СКИФ — Сибирский кольцевой излучатель фотонов. Сегодня небольшой эпизод был записан в Музее народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ. Главный научный сотрудник ИАЭТ Наталья Викторовна Полосьмак рассказала о том, как синхротронный излучатель помог получить новые сведения о пазырыкской археологической культуре.

Благодаря синхротрону в Институте ядерной физики СО РАН был проанализирован микроэлементный состав волос и ногтей пазырыкцев, а также волос из хвостов и грив их лошадей. Подобные органические останки — большая удача для исследователей, так как они крайне редко сохраняются в погребениях.

У людей, в отличие от животных, в результате исследования был обнаружен опасный для здоровья переизбыток меди и недостаток цинка. Эта особенность была выражена тем сильнее, чем старше был человек. Несколько лет понадобилось археологам, чтобы объяснить это с точки зрения культуры пазырыкцев.

Была сделана гипотеза о том, что пары меди попадали в организм во время воскурений семян конопли и кориандра в медной посуде. Такая практика была, по-видимому, универсальна для всех пазырыкцев. С помощью воскурений достигался эффект обезболивания и эйфории, однако оборотной стороной медали было вдыхание паров меди и ухудшение здоровья.

Фото: @new_archaeology